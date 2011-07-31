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Товарищеские матчи. «Ливерпуль» играет с «Лионом», «Арсенал» – с «Анжером», «Челси» против «Ред Булла»

Теги Лион Челси Ливерпуль премьер-лига Англия лига 1 Франция высшая лига Австрия Арсенал товарищеские матчи (клубы) результаты Ред Булл Зальцбург Анжер Футбол

Европейские клубы продолжают подготовку к сезону, проводя контрольные игры.

Товарищеские матчи

Ливерпуль Англия – Лион Франция 3:1 (второй тайм)
Дата проведения
31 июля, 20.00, «Стад де Женев»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 4, пенальти Депай, 1:1 – 17 Фирмино, 2:1 – 21, автогол Андерсен, 3:1 – 53 Уилсон.
ЛиверпульАлиссон (Миньоле, 62), Ловрен (Матип, 62), Хувер (ван дер Берг, 46; ван Дейк, 62), Гомес (Александер-Арнолд, 62), Кейта (Льюис, 46; Вейналдум, 62), Уилсон (Окслейд-Чемберлен, 63), Лаллана (Фабиньо, 62), Шакири (Милнер, 30; Хендерсон, 62), Салах (Данкан, 46; Эллиот, 63), Фирмино (Брюстер, 31; Ориги, 62), Ларуси (Робертсон, 62).
ЛионАнтони Лопеш (Тэтэрушану, 46), Марсал (Рафаэл, 22), Дюбуа (Тете, 63), Андерсен (Соле, 65), Денайер (Марсело, 46), Ауар, Тиаго Мендес (Тузар, 46), Жан Лукас (Диоп, 46), Траоре (Китала, 63), Дембеле (Гуири, 66), Депай (Какре, 63).
Предупреждения:
Алиссон (3), Хувер (38).

 

Анжер Франция – Арсенал Англия 1:0 (перерыв)
Дата проведения
31 июля, 20.30, «Стад Раймон Копа»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 13 Эль-Мелали.
АнжерБютель, Павлович, Манко, Тома, Аит-Нури, Сантамария, Капель, Рен-Аделаид, Мангани, Эль-Мелали, Алиуи.
АрсеналМартинес, Мустафи, Монреаль, Чемберс, Медли, Мартинелли, Гендузи, Нелсон, Burton, Джон-Джулз, Нкетиа.
Предупреждение:
Медли (37).

 

Ред Булл Австрия – Челси Англия 0:3 (первый тайм)
Дата проведения
31 июля, 21.00, «Ред Булл Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 20 Пулишич, 0:2 – 23, пенальти Баркли, 0:3 – 28 Пулишич.
Ред БуллСтанкович, Ниссен Кристенсен, Понграчич, Ульмер, Собослаи, Мвепу, Ашимеру, Самассеку, Камара, Хван Хи Чхан, Холанд.
ЧелсиАррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Зума, Аспиликуэта, Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Абрахам.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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