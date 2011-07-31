Товарищеские матчи. «Ливерпуль» играет с «Лионом», «Арсенал» – с «Анжером», «Челси» против «Ред Булла»

Европейские клубы продолжают подготовку к сезону, проводя контрольные игры.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 31 июля, 20.00, «Стад де Женев»
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Ливерпуль –
Алиссон (Миньоле, 62), Ловрен (Матип, 62), Хувер (ван дер Берг, 46; ван Дейк, 62), Гомес (Александер-Арнолд, 62), Кейта (Льюис, 46; Вейналдум, 62), Уилсон (Окслейд-Чемберлен, 63), Лаллана (Фабиньо, 62), Шакири (Милнер, 30; Хендерсон, 62), Салах (Данкан, 46; Эллиот, 63), Фирмино (Брюстер, 31; Ориги, 62), Ларуси (Робертсон, 62).
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Лион –
Антони Лопеш (Тэтэрушану, 46), Марсал (Рафаэл, 22), Дюбуа (Тете, 63), Андерсен (Соле, 65), Денайер (Марсело, 46), Ауар, Тиаго Мендес (Тузар, 46), Жан Лукас (Диоп, 46), Траоре (Китала, 63), Дембеле (Гуири, 66), Депай (Какре, 63).
- Дата проведения
- 31 июля, 20.30, «Стад Раймон Копа»
- Гол:
- 1:0 – 13 Эль-Мелали.
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Анжер –
Бютель, Павлович, Манко, Тома, Аит-Нури, Сантамария, Капель, Рен-Аделаид, Мангани, Эль-Мелали, Алиуи.
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Арсенал –
Мартинес, Мустафи, Монреаль, Чемберс, Медли, Мартинелли, Гендузи, Нелсон, Burton, Джон-Джулз, Нкетиа.
- Предупреждение:
- Медли (37).
- Дата проведения
- 31 июля, 21.00, «Ред Булл Арена»
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Ред Булл –
Станкович, Ниссен Кристенсен, Понграчич, Ульмер, Собослаи, Мвепу, Ашимеру, Самассеку, Камара, Хван Хи Чхан, Холанд.
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Челси –
Аррисабалага, Давид Луиз, Эмерсон, Зума, Аспиликуэта, Пулишич, Ковачич, Жоржиньо, Баркли, Педро, Абрахам.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.