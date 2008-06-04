Сборная России разнесла «Чертаново», «Сент-Луис» Тарасенко сравнял счет в серии с «Бостоном», форма «Барселоны» в шашечку и другие новости утра

1. Сборная России разнесла «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче, но потеряла Газинского. Хавбек «Краснодара» из-за травмы плеча не сыграет с Сан-Марино и Кипром.

2. Кубок Стэнли. «Сент-Луис» победил «Бостон» (4:2), сравняв счет в финальной серии (2-2). Тарасенко забил 11-й гол и вышел на 3-е место в гонке снайперов.

3. «Барселона» представила домашнюю форму на сезон-2019/20. Она в шашечку. Ракитич будет доволен.

4. СКА планирует играть на площадке канадского размера в сезоне-2019/20.

5. «Спартак» заплатил 688,7 млн рублей агентских в 2018 году – на 1 млн меньше, чем 10 клубов РПЛ в сумме.

6. Ролан Гаррос. Хачанов впервые вышел в 1/4 финала «Шлема» (и дебютирует в топ-10), дальше прошли также Зверев, Тим, Джокович (в рекордный 10-й раз подряд), Нисикори. У женщин Халеп, Анисимова (17-летняя американка), Барти, Киз пробились в четвертьфинал.

7. Rambler объявил подписку на сезон АПЛ за 2990 рублей. Месячная подписка на АПЛ в Okko обойдется в 549 рублей, суточная – в 199.

8. Скандал в «Арсенале». Озил сказал Эмери после замены в финале Лиги Европы: «Ты не тренер».

9. Трансферы. «Атлетико Паранаэнсе» не продал «Зениту» левого защитника Лоди за 20 млн евро. «Спартак» готов потратить 7 млн евро на атакующего хавбека. Нойштедтер может бесплатно перейти в «Динамо».

«Ювентус» начал переговоры о трансфере Погба. Игроки «Барселоны» против перехода Гризманна, Месси передал это руководству. «МЮ» может купить хавбека «Лестера» Мэддисона за 60 млн фунтов.

10. Форвард «Сент-Луиса» Сошников заключил контракт с «Салаватом Юлаевым». Уфа получила права на игрока, отдав СКА нападающего Владимира Ткачева.

11. В НБА хотят отказаться от использования слова «владелец». Усматривают связь с рабами.

12. С Хосе Антонио Рейесом простились в родном городе, его тело кремировали.

13. Семеня сможет соревноваться, не понижая тестостерон. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее иск к IAAF.

14. Катар примет два подряд ЧМ среди клубов – в 2019 и 2020 годах. Это подготовка к ЧМ-2022.

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