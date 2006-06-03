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Sports.ru NBA

    В НБА хотят отказаться от использования слова «владелец»

    Теги НБА Дрэймонд Грин Стив Балмер Баскетбол

    Клубы НБА в последнее время активно обсуждают отказ от использования слова «владелец» (owner – прим. Sports.ru).

    Большинство игроков лиги являются афроамериканцами. В НБА хотят отказаться от терминологии, которая при характеристике отношений между баскетболистами и руководителями отсылает к конструкции «раб – владелец».

    В 2017 году владелец клуба НФЛ «Хьюстон» Боб МакНэйр заявил, что «нельзя позволять заключенным управлять тюрьмой». После этого Дрэймонд Грин выразил мнение, что «надо прекратить использовать слово «владелец» в спорте, стоит использовать термин «управляющий». Быть во владении у кого-то  – плохой прецедент, это задает неправильный настрой».

    В 2018 году владелец «Клипперс» Стив Балмер стал именоваться на сайте клуба как «управляющий команды».

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