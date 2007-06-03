Директор «Чертаново» о сборной: «Мы проиграли пятой команде мира»

Директор Николай Ларин дал комментарий после поражения от сборной России (0:6) в товарищеском матче.

– По счету мы надеялись на лучший результат, он мог быть другим, забей мы пенальти.

У опытных игроков сборной России мяч отлетает от штанги в ворота, а у нас – в поле. Будем прибавлять и, может быть, когда-нибудь дорастем до их мастерства.

Думаю, игроки сборной России тоже не в оптимальной форме – они просто сильнее. У нас сегодня не было двух ключевых игроков, но все равно иногда полезно проиграть даже со счетом 0:6.

Если кто-то из наших футболистов задумался о том, что пятое место ФНЛ – это почти премьер-лига, то их надо тут же остудить. Сейчас из наших футболистов в стартовом составе команд высшего дивизиона могут играть единицы.

- Был ли матч со сборной педагогическим моментом?

– В тот момент мы об этом не думали – мы просто понимали, что национальной команде нужно сыграть, все клубы в отпуске, а мы всегда готовы идти навстречу.

Когда сборная России победит команды Сан-Марино и Кипра, мы будем считать, что приложили к этому руку.

А футболистам в раздевалке сказал не расстраиваться, они проиграли пятой команде мира, – считает Ларин.