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Игроки «Барсы» по-прежнему против трансфера Гризманна, Месси передал это руководству

Теги Барселона Атлетико Лионель Месси Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Футбол

«Барселона» хочет заполучить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Стороны пока что не пришли к согласию. Приоритетом для француза является «Барса», но есть интерес и со стороны других клубов, например, «Манчестер Юнайтед».

Кроме того, «Барселона» тянет время, чтобы снизить цену на футболиста. «Атлетико» не намерен вести переговоры с каталонцами, в клубе недовольны тем, что «Барса» подбила Гризманна на уход, поэтому «блаугране» придется выкупать контракт согласно опции. До 1 июля она составляет 200 миллионов евро, с 1 июля – 120 млн.

Но основная причина – недовольство лидеров команды. Капитан «Барселоны» Лионель Месси встречался с руководством перед отъездом в сборную Аргентины на Кубок Америки и выразил позицию команды: Гризманном недовольны из-за прошлогоднего фильма «Решение», поэтому лучше постараться вернуть Неймара.

Впрочем, в руководстве все равно считают, что трансфер Гризманна удастся совершить, а вот с покупкой Неймара будут проблемы, поэтому первый вариант предпочтительнее.

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