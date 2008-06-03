Игроки «Барсы» по-прежнему против трансфера Гризманна, Месси передал это руководству

хочет заполучить нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Стороны пока что не пришли к согласию. Приоритетом для француза является «Барса», но есть интерес и со стороны других клубов, например, .

Кроме того, «Барселона» тянет время, чтобы снизить цену на футболиста. не намерен вести переговоры с каталонцами, в клубе недовольны тем, что «Барса» подбила Гризманна на уход, поэтому «блаугране» придется выкупать контракт согласно опции. До 1 июля она составляет 200 миллионов евро, с 1 июля – 120 млн.

Но основная причина – недовольство лидеров команды. Капитан «Барселоны» встречался с руководством перед отъездом в сборную Аргентины на Кубок Америки и выразил позицию команды: Гризманном недовольны из-за прошлогоднего фильма «Решение», поэтому лучше постараться вернуть .

Впрочем, в руководстве все равно считают, что трансфер Гризманна удастся совершить, а вот с покупкой Неймара будут проблемы, поэтому первый вариант предпочтительнее.