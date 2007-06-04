НХЛ. Тарасенко забросил 11-ю шайбу в плей-офф и вышел на 3-е место в гонке снайперов

Форвард «Сент-Луиса» забил гол в матче с «Бостоном» (4:2) в финале Кубка Стэнли (2-2 в серии).

Это 11-я шайба россиянина в текущем плей-офф, и он вышел на чистое третье место в гонке снайперов, опередив Томаша Гертла («Сан-Хосе», 10).

Лидирует с 14 шайбами нападающий «Шаркс» Логан Кутюр, второе место у Джейдена Шварца ( ) – 12.

Тарасенко осталось забить дважды, чтобы повторить рекорд «Блюзменов», установленный в 1990 году Бреттом Халлом – 13 шайб в одном плей-офф.

Кроме того, Тарасенко находится в двух шагах от второго места в истории клуба по голам в Кубке Стэнли за карьеру.

Сейчас на счету россиянина 33 шайбы, у Берни Федерко – 35. Рекордсмен – Бретт Халл (67).

Всего в 23 матчах текущего плей-офф Тарасенко набрал 16 (11+5) очков.