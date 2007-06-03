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«Спартак» готов потратить 7 млн евро на атакующего хавбека

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Жано Ананидзе Зе Луиш Фернандо Александр Ташаев Софьян Ханни Спорт-Экспресс Футбол

Руководство «Спартака» выделило семь миллионов евро на покупку атакующего полузащитника.

Такую сумму могут потратить красно-белые в том случае, если никого не получится продать из нынешнего состава команды, сообщает «Спорт-Экспресс».

Речь идет о Денисе Глушакове, Фернандо, Зе Луише, Софьяне Ханни, Жано Ананидзе и Александре Ташаеве.

Если продажа осуществится, то бюджет сделки на нового игрока может быть увеличен пропорционально прибыли.

Пока кандидаты на усиление позиции в центре поля либо не устраивают главного тренера Олега Кононова, либо имеют высокую трансферную стоимость.

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