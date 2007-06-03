«Спартак» готов потратить 7 млн евро на атакующего хавбека

Руководство «Спартака» выделило семь миллионов евро на покупку атакующего полузащитника.
Такую сумму могут потратить красно-белые в том случае, если никого не получится продать из нынешнего состава команды, сообщает «Спорт-Экспресс».
Речь идет о Денисе Глушакове, Фернандо, Зе Луише, Софьяне Ханни, Жано Ананидзе и Александре Ташаеве.
Если продажа осуществится, то бюджет сделки на нового игрока может быть увеличен пропорционально прибыли.
Пока кандидаты на усиление позиции в центре поля либо не устраивают главного тренера Олега Кононова, либо имеют высокую трансферную стоимость.