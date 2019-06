Хачанов впервые вышел в 1/4 финала «Шлема» и дебютирует в топ-10

Российский №1 Карен Хачанов (10) в понедельник на победил Хуана Мартина дель Потро (8) 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Он обыграл соперника впервые за четыре встречи и вышел в дебютный четвертьфинал «Шлема».

До этого турнира 23-летний Хачанов трижды играл на «Шлемах» в 1/8 финала (дважды – в Париже).

Кроме того, чемпион парижского «Мастерса» гарантировал дебют в топ-10.

This is what it means.@karenkhachanov defeats Del Potro 7-5 6-3 3-6 6-3 to reach his first Grand Slam quarter-final.



🎾 https://t.co/MOVU1NTRQ3#RG19 pic.twitter.com/k7JYfJYnoy