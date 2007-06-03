«Спартак» заплатил 688,7 млн рублей агентских в 2018 году – на 1 млн меньше, чем остальные 10 клубов РПЛ, указавшие эту статью расходов

Стало известно, сколько российские клубы потратили на агентские выплаты в 2018 году.
Об этом сообщает сайт «Спорт Бизнес Консалтинг» со ссылкой на отчет РФС по итогам года. Агентские выплачивали всего 11 клубов, у остальных пяти команд РПЛ (Арсенал», «Урал», «Крылья Советов», «Анжи», «Енисей») и всех клубов Олимп-ФНЛ стоят прочерки.
Абсолютным лидером стал «Спартак». Москвичи суммарно выплатили всего на 1 млн рублей меньше, чем остальные 10 клубов, зафиксированные в отчете.
1. «Спартак» – 688,7 млн рублей
2 .»Зенит» – 215
3. «Ростов» – 127,9
4. «Динамо» – 86,7
5. «Краснодар» – 66
6. «Локомотив» – 60,8
7. «ЦСКА» – 53,6
8. «Ахмат» – 34,9
9. «Рубин» – 27
10. «Оренбург» – 9,3
11. «Уфа» – 8,6