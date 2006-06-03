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С Рейесом простились в родном городе. Его тело кремируют

Теги Севилья Ла Лига происшествия Хосе Антонио Рейес Рамон Санчес Писхуан Футбол

В Утрере простились с бывшим футболистом сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим в ДТП 1 июня.

Гроб с телом 35-летнего игрока вчера находился на домашнем стадионе «Севильи». Последние почести испанцу на арене «Рамон Санчес Писхуан» отдали более 11 тысяч человек.

Сегодня гроб доставили в церковь Санта-Мария-де-ла-Меса, в родном городе Рейеса, где состоялась церемония прощания. Ее посетили руководители «Севильи» и близкие футболиста.

Тело бывшего игрока «Арсенала», «Реала» и «Атлетико» кремируют сегодня.

Хосе Антонио Рейес – воспитанник «Севильи». Он был в системе клуба с 1999 по 2004 год, а также выступал за команду с 2012 по 2016 год.

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