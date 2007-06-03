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«Атлетико Паранаэнсе» не продал «Зениту» левого защитника Лоди за 20 млн евро

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Ренан Лоди Футбол

«Зенит» заинтересован в приобретении левого защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди.

Клуб из Санкт-Петербурга предложил за 21-летнего бразильца 20 миллионов евро, но «Атлетико Паранаэнсе» около десяти дней назад ответил отказом.

В переговорах принимает участие посредник Нене Зини, который участвовал в трансфере хавбека Эрнани в «Зенит».

По информации Gazeta Do Povo, бразильцы ждут от «Зенита», интересовавшегося Лоди еще в январе, предложения в размере 25 миллионов.

В услугах футболиста заинтересован также «Атлетико». Первое предложение мадридцев – 15 миллионов евро – было отклонено в апреле. Испанцы могут продолжить переговоры.

Лоди в 48 матчах в Бразилии забил 4 гола, отдал 8 передач, заработал 9 желтых и одну красную карточку.

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