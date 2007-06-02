«Ливерпуль» выиграл ЛЧ, Руис нокаутировал Джошуа, погиб Хосе Антонио Рейес, «Бостон» забил 7 голов «Сент-Луису», Неймара обвиняют в изнасиловании и другие новости утра

1. «Ливерпуль» в 6-й раз выиграл Кубок чемпионов, победив в финале ЛЧ «Тоттенхэм» – 2:0! Клопп официально крутой! В финале убедительнее всех играл ван Дейк, но была и другая яркая персона.

«Ливерпуль» забил победный гол с пенальти, назначенного на 1-й минуте. Авторитетный судья Хакетт дал понять, что все по делу.

Месси остался лучшим бомбардиром ЛЧ, прервав серию из трех или даже шести побед Роналду в этой номинации.

2. Финал Лиги чемпионов начинался с минуты молчания в память о Хосе Антонио Рейесе. Полузащитник, которого помнят болельщики «Севильи», «Арсенала», «Реала», «Бенфики» и «Атлетико», погиб в автомобильной аварии. Descanse en paz.

3. Есть новости о ближайшем будущем еврокубков: «Ливерпуль» и «Челси» поспорят за Суперкубок УЕФА в Стамбуле 14 августа, а в первой корзине при жеребьевке следующего розыгрыша ЛЧ окажутся «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», «ПСЖ» и «Зенит»!

4. Руис нокаутировал Джошуа и стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям.

5. «Бостон» забил 7 голов «Сент-Луису» и повел в финальной серии Кубка Стэнли.

6. Неймара обвиняют в изнасиловании, предположительно совершенном 15 мая в парижском отеле.

7. На «Ролан Гаррос» в субботу проиграли и Серена Уильямс, и Наоми Осака! Вот так день! В мужской части турнира Хачанов, дель Потро, Тим, Джокович, Вавринка, Зверев и Циципас вышли в 1/8 финала.

8. В рамках волейбольной Лиги наций мужская сборная России победила японцев, команда США проиграла полякам.

9. Россия погасила долг перед IAAF в размере 3,2 миллиона долларов. Это было последнее требование для восстановления ВФЛА.

10. Испанский велогонщик Бильбао выиграл 20-й этап «Джиро д’Италия». Колумбиец Лопес из «Астаны» отвесил тумаков болельщику, вышедшему на трассу.

Цитата. Клопп на пресс-конференции с бутылкой пива: «У нас будет потрясная ночка»

Клопп выиграл финал. Наконец-то!

«Ливерпуль», ты великий. 6-й кубок ЛЧ, больше только у «Милана» и «Реала»

Этот «Ливерпуль» начался в 2010-м: грань банкротства, спасительный и-мэйл фаната и гик-аналитик