Тина Канделаки: «Я готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки»

Генеральный продюсер Тина Канделаки высказалась о ситуации с судебным иском на видеоблогера BadComedian из-за обзора фильма «За гранью реальности».

«Компания «Киноdanz» подала в суд на Женю BadComedian, требуя взыскать с блогера 1 млн рублей за нарушение объема цитирования своего фильма «За гранью реальности».

Обзор, как известно, носит уничижительный характер, а деньги на фильм выделял Фонд кино. Не думаю, что иск – это решение, которое снимет вопросы, поставленные Женей в его фирменном сатирическом стиле.

Лоббизм, в котором преуспевает «Киноdanz», все-таки требует тишины, а не таких вот топорных ходов.

Разумеется, закрывать канал не стоит. Более того, я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора.

Женя, может быть, и не самый тонкий критик, но политику Министерства культуры в части выделения денег на кинематограф можно как минимум назвать очень спорной.

Истцам же, которые так по-советски кичатся своими связями «наверху», я советую почитать про «эффект Стрейзанд».

На каждый роток не накинешь платок, господа. Особенно в наше суперпрозрачное время», – написала Канделаки.

Ранее стало известно, что Канделаки заработала 132,7 млн рублей в 2018 году.

«Идея, логика, смысл не важны. Главное – болеть за наших». BadComedian – о «Движении вверх»