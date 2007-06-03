Россию могут отстранить от Олимпиады, «Крылья» и «Уфа» остались в РПЛ, победа волейболистов в Лиге наций и другие новости утра

1. В ответных стыковых матчах между клубами РПЛ и ФНЛ без сенсаций: «Томь» и «Нижний Новгород» сохранили прописку в лучшей лиге мира, «Уфа» и «Крылья» продолжат выступление в премьер-лиге.

2. Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за фальсификации документов в допинговом деле легкоатлета Данила Лысенко. И у МОК есть все основания для этого.

3. Сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла Сербию в рамках первой недели Лиги наций.

4. Вавринка, Надаль и Федерер вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос». У женщин в четвертьфинал пробились Стивенс, Конта, Мартич и Вондроушова.

5. Хабиб начал подготовку к следующему бою. Хавьер Мендес утверждает, что его соперником будет Дастин Порье, однако Абдулманап Нурмагомедов заявил, что в разработке трое соперников: Фергюсон, Конор и Порье.

6. Ван Дейк, Мане, Месси, Роналду, де Лигт и Моура вошли в символическую сборную Лиги чемпионов-2018/19. А гол Криштиану в ворота «МЮ» признан лучшим в этом розыгрыше турнира.

7. В финале плей-офф НБА «Голден Стэйт» обыграл «Торонто», сравняв счет (1-1) в серии.

8. Трансферы. Трансфер Азара обойдется «Реалу» в 110 млн евро, еще 15 млн – бонусы. Мадридцам также необходим Погба, а в «МЮ» могут перебраться Бэйл, Хамес или Навас.

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону», хотя бразильцу сейчас точно не до этого.

«Зенит» возобновил интерес к защитнику сборной Аргентины Акунье, а Паршивлюк близок к переходу из «Ростова» в «Динамо».

9. «Ливерпуль» провел шикарный чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов. Пришли 750 тысяч человек!

10. Аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ, собрал за ночь более 2,5 млн подписчиков и был взломан.

11. Новые детали в трагедии Рейеса – футболист ехал со скоростью 237 км/ч, а причиной аварии стал прокол колеса. Сантьяго Канисарес не побоялся высказаться о проблеме превышения скорости на дорогах.

12. Эквадорец Ричард Карапас стал победителем «Джиро д’Италия»-2019, Сиваков – 9-й, Закарин – 10-й.

13. Александр Логинов защитил магистерскую работу в Институте физической культуры и спорта Саратова.

Цитата дня

«Месси – лучший в мире. Неважно, играет он в финале или нет». Ван Дейк даже после триумфа в Лиге чемпионов готов отдать «Золотой мяч» Лео.