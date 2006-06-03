Фетисов о Кавказе: «Хватит вам бороться. Пора играть в хоккей и футбол. Это тренирует другое состояние в обществе»

Депутат Госдумы РФ и двукратный олимпийский чемпион считает, что нужно развивать хоккей и футбол в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Несколько месяцев продвигаем идею развития хоккея на Северном Кавказе.

Хватит вам бороться с утра до вечера. Я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе.

Я считаю, что сама по себе идея имеет много интересного, то есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально.

Я точно знаю, что пацаны через 10 лет будут конкурировать с мировыми звездами. Характер есть, физически достаточно подготовлены, коллективное мышление надо развивать, а хоккей этому быстро учит.

Мне кажется, если мы с вашей поддержкой сможем убедить правительство в том, что это сегодня важнейшее направление, то это будет интересно для формирования нового облика Северного Кавказа», – сказал Фетисов в кулуарах Северо-Кавказского форума.

По словам Фетисова, идею поддержат и другие депутаты Госдумы, в прошлом успешные спортсмены. Он полагает, что проект по развитию хоккея позволит в позитивную сторону изменить отношение к Северному Кавказу.

Власти Дагестана запланировали строительство современной ледовой арены в Махачкале. В Ингушетии действует хоккейная академия им. Фетисова. В Чечне ведется строительство спортивного комплекса площадью более 15 тыс. кв. м, где будут также функционировать секции фигурного и массового катания.

В Северной Осетии действуют хоккейные команды различных возрастов, а детская команда «Аланские барсы» уже выиграла награды различного уровня.