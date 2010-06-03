Американская скелетонистка Юлендер – о выступлении на этапе КМ в Сочи: «После всех угроз смерти, которые я получала, мне может понадобиться защита»

Двукратная чемпионка мира по скелетону американка Кэти Юлендер заявила, что ей может понадобиться защита во время выступления на этапе Кубка мира в Сочи.

«Кажется, ничего не изменилось, и Международная ассоциация бобслея и скелетона (IBSF) и американская федерация бобслея и скелетона согласны на проведение этапа Кубка мира в Сочи. После всех тех угроз смерти, которые я получала, мне может понадобиться защита», – написала Юлендер.

Юлендер неоднократно выступала с критикой российских спортсменов, употребляющих допинг.

На антидопинговом саммите, который прошел в Белом доме в ноябре прошлого года, она заявила, что Олимпиада в Сочи-2014 «была личным шоу Путина, чтобы поднять дух российского народа, получить поддержку и вторгнуться на Украину».