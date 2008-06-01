Чалов и Дзюба – лучшие игроки сезона в РПЛ, Конте в «Интере», Сарри расторгнет контракт с «Челси» и другие новости утра

1. Болельщики назвали форварда ЦСКА Федора Чалова лучшим игроком сезона в РПЛ, футболисты выбрали нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

2. Роман Гутцайт и Сергей Кривохарченко прокомментируют финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ».

Сегодня в финале Лиги чемпионов сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Напомним, мерсисайдцы играли в финале турнира в прошлом сезоне, но потерпели поражение. Клопп считает, что сейчас клуб должен все исправить. А для команды Почеттино это будет первый финал ЛЧ в истории. Кто победит? Не нужно гадать. Получите 1 000 рублей на ставку и выигрывайте без риска.

3. Антонио Конте возглавил «Интер».

4. Ролан Гаррос. Матчи Вавринки против Димитрова, Циципаса против Краиновича перенесли, Надаль, Федерер, Нисикори вышли в 1/8 финала. У женщин Стивенс, Конта вышли в 1/8 финала, Бенчич, Свитолина, Кудерметова, Плишкова выбыли.

5. РПЛ. ЦСКА выкупил защитника Игоря Дивеева у «Уфы» и подписал с ним 5-летний контракт. Полузащитник «Легии» Себастьян Шиманьски заключил 5-летний контракт с «Динамо». Москвичи заплатили за него 5,5 млн евро.

6. Российская фигуристка Полина Цурская завершила спортивную карьеру в 17 лет.

7. КХЛ. ЦСКА договорился о 3-летнем контракте с Андроновым. «Трактор» подписал форварда «Коламбуса» Седлака.

8. Трансферы. «Реал» не сможет представить Азара в понедельник, потому что пока не договорился с «Челси». Гризманн вел переговоры с «Барсой» с ноября, а предварительный контракт подписал в марте. «Наполи» близок к приобретению хавбека ЦСКА Сигурдссона.

9. Тренер Маурицио Сарри расторгнет контракт с «Челси» и возглавит «Ювентус», сообщил журналист Альфредо Педулла.

10. «Чеховские медведи» выиграли чемпионат России по гандболу в 18-й раз подряд.

11. Колумбийский велогонщик Эстебан Чавес выиграл 19-й этап многодневки «Джиро д’Италия», Карапас сохранил лидерство в общем зачете.

12. Мужская сборная России по волейболу проиграла Франции в матче первой недели Лиги наций.

13. Финальная гонка преследования «Тур де Ски» заменена на масс-старт в гору.

14. Итальянский биатлонист подозревается в сотрудничестве с врачом Шмидтом, который связан с кровяным допингом.

Цитаты дня.

Жена Овечкина: «Пришло уведомление о снятии 40 тысяч долларов с карты. Оказалось, Саша 12 лет покупает детям билеты на игры «Вашингтона».

«Это для вас Кипр и Сан-Марино легкие – вы в панаме и с кружкой пива на трибуне». Станислав Черчесов настроен серьезно.

Арутюнянц о Карпине: «У него в ДНК – «Ростов». Есть предложения из РПЛ, но он не хочет уходить».

Дзюба о критике на ЧМ: «Женщина лет 40 развернулась морщинистой попой, спустила джинсики и показала все отношение к нашему футболу».