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Семеня сможет соревноваться, не понижая тестостерон. Федеральный суд Швейцарии удовлетворил ее иск к IAAF

Теги бег IAAF CAS сборная ЮАР жен Кастер Семеня Швейцарский федеральный трибунал Легкая атлетика

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию двукратной олимпийской чемпионки Кастер Семени по новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о спортсменках с повышенным тестостероном.

1 мая Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск спортсменки IAAF. Согласно новым правилам IAAF, спортсменки с гиперандрогенизмом, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов.

Сообщается, что Федеральный верховный суд Швейцарии «в предварительном порядке поручил IAAF приостановить действие правил о женщинах с особенностями полового развития в отношении истца». Позднее суд вынесет постановление о дальнейших мерах.

В IAAF заявили, что пока не получали постановление суда.

«Я надеюсь, что после удовлетворения моей апелляции, я снова смогу свободно бегать (на соревнованиях). Я благодарна судьям за это решение», – сказала Семеня.

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