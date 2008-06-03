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Ролан Гаррос. Кенин играет с Барти, Синякова – с Киз, Халеп встретится со Швентек

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

В четвертом круге «Ролан Гаррос» действующая чемпионка Симона Халеп сыграет с 18-летней Игой Швентек.

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статистикой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Мэдисон Киз (США) Катерина Синякова (Чехия)
3:1
Дата проведения
3 июня, 12.13
Онлайн матча

Эшли Барти (Австралия) София Кенин (США)
5:1
Дата проведения
3 июня, 12.14
Онлайн матча

Симона Халеп (Румыния) Ига Швентек (Польша)
Дата проведения
3 июня, 17.30
Онлайн матча

Аманда Анисимова (США) Алена Большова-Задойнов (Испания)
Дата проведения
3 июня, 17.30
Онлайн матча

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