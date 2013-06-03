Алексей Ягудин: «Если буду весить 100 кг, то застрелюсь. Не считаю толстых красивыми»

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин рассказал об отношении к полным людям, о том, кто его раздражает, а также о том, что стал бы делать, если бы застрял в лифте с .

«Не бывает и дня, чтобы я не... сходил в туалет. Слишком прямолинейно? Зато честно. Скажу больше: так у каждого человека в мире, представляете?



Самый страшный сон... как не успел в туалет. А мы уже выяснили, бываю я там каждый день.

Раздражают люди... просто фактом своего присутствия. Когда хамят или лезут туда, куда не следует, стараются везде вставить пять копеек. Такие, наверное, никому не нравятся.

В будущем не хочу, чтобы дочки вышли замуж за... женщин. Лет через двадцать в нашем обществе такое запросто может начать происходить. Но надеюсь, мою семью подобное не коснется.

Мечтаю, чтобы Лиза и Мишель стали... адвокатами либо пластическими хирургами. И то и другое в быту пригодится.

В последний раз плакал, когда... младшая назвала меня ослом. Обидно!

Если обнаружу у себя в ванной Никиту Джигурду, то... позвоню — пусть забирает свое сокровище. Чистое, душистое, без посторонних запахов.

Если буду весить 100 кг, то... застрелюсь. Это немодная сейчас позиция, но я не считаю толстых красивыми и убежден: с лишним весом надо бороться. К тому же быть жирненьким еще и неудобно.

Не выложу в инстаграм фото... патриарха Кирилла.

Не стану смотреть по телевизору... телеканал «Спас». Я атеист.

Если застряну в лифте с Евгением Плющенко, то... позову к нам в компанию Никиту Джигурду, который до этого был у меня в ванной», – сказал Ягудин.