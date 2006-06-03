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Нойштедтер может бесплатно перейти в «Динамо»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция Сборная России по футболу возможные трансферы Динамо Москва Роман Нойштедтер Тони Шуньич Спорт-Экспресс Футбол

Состав «Динамо» может пополнить футболист сборной России Роман Нойштедтер.

Контракт 31-летнего центрального защитника с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня. В московский клуб Нойштедтер может перейти на правах свободного агента.

Во многом трансфер зависит от позиции главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.

Нойштедтер с 2016 года выступал за «Фенербахче». В сезоне-2018/19 он провел 21 матч, забил 1 гол, заработал 4 желтых и 1 красную карточку.

В конце месяца у «Динамо» истекает срок контракта с 30-летним боснийским защитником Тони Шуньичем.

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