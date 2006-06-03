Нойштедтер может бесплатно перейти в «Динамо»

Состав «Динамо» может пополнить футболист сборной России Роман Нойштедтер.
Контракт 31-летнего центрального защитника с «Фенербахче» рассчитан до 30 июня. В московский клуб Нойштедтер может перейти на правах свободного агента.
Во многом трансфер зависит от позиции главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.
Нойштедтер с 2016 года выступал за «Фенербахче». В сезоне-2018/19 он провел 21 матч, забил 1 гол, заработал 4 желтых и 1 красную карточку.
В конце месяца у «Динамо» истекает срок контракта с 30-летним боснийским защитником Тони Шуньичем.