Нойштедтер может бесплатно перейти в «Динамо»

Состав может пополнить футболист сборной России Роман Нойштедтер.

Контракт 31-летнего центрального защитника с рассчитан до 30 июня. В московский клуб Нойштедтер может перейти на правах свободного агента.

Во многом трансфер зависит от позиции главного тренера «Динамо» .

Нойштедтер с 2016 года выступал за . В сезоне-2018/19 он провел 21 матч, забил 1 гол, заработал 4 желтых и 1 красную карточку.

В конце месяца у «Динамо» истекает срок контракта с 30-летним боснийским защитником .