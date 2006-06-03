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Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром из-за травмы плеча

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы сборная Кипра по футболу сборная Сан-Марино по футболу Чертаново Краснодар квалификация Евро-2020 Юрий Газинский Футбол

Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит ближайшее матчи квалификации Евро-2020.

Из-за травмы, полученной в товарищеском матче с «Чертаново» (6:0), футболист не сыграет против сборных Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11-го).

Газинскому было выполнено МРТ плечевого сустава, которое выявило повреждение вращательной манжеты плеча.

Завтра игрок покинет расположение национальной команды. Дальнейшее лечение он будет проходить в расположении своего клуба.

Сборная России вынесла «Чертаново» – 6:0: Гильерме потащил пенальти, Смолов забил и эпично промазал, Газинский с травмой

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