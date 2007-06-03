Реклама 18+
Реклама 18+

Hurriyet: Озил – Эмери после замены в финале ЛЕ: «Ты не тренер»

Теги Месут Озил премьер-лига Англия Лига Европы Арсенал Унаи Эмери Футбол

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил критично высказался в адрес главного тренера команды Унаи Эмери.

Озил выразил разочарование из-за замены в финале Лиги Европы против «Челси» (1:4).

Футболист покинул поле на 78-й минуте, и после этого сказал Эмери: «Ты не тренер».

По ходу сезона ходили слухи о непростых отношениях между Озилом и Эмери. Немец иногда не попадал в состав на ключевые матчи. Его контракт действует до 2021 года.

Подробную статистику 30-летнего игрока можно посмотреть здесь.

Эмери слишком боялся Азара. В итоге Эден и уничтожил его план

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться