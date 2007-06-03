Ролан Гаррос. Хачанов встретится с дель Потро, Зверев – с Фоньини, Джокович сыграет со Штруффом, Тим – с Монфисом

В понедельник в четвертом круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с Хуаном Мартином дель Потро, Саша Зверев встретится с Фабио Фоньини, Доминик Тим поборется с Гаэлем Монфисом, а Новак Джокович – с Яном-Леннардом Штруффом.

Кеи Нисикори и Бенуа Пэр доиграют вчерашний матч, остановленный после третьего сета из-за темноты.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг