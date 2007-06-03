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Ролан Гаррос. Хачанов встретится с дель Потро, Зверев – с Фоньини, Джокович сыграет со Штруффом, Тим – с Монфисом

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

В понедельник в четвертом круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с Хуаном Мартином дель Потро, Саша Зверев встретится с Фабио Фоньини, Доминик Тим поборется с Гаэлем Монфисом, а Новак Джокович – с Яном-Леннардом Штруффом.

Кеи Нисикори и Бенуа Пэр доиграют вчерашний матч, остановленный после третьего сета из-за темноты.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
3 июня, 13.30
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония) Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
2 июня, 20.34
Онлайн матча

Фабио Фоньини (Италия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
3 июня, 13.30
Онлайн матча

Доминик Тим (Австрия) Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
3 июня, 15.30
Онлайн матча

Карен Хачанов (Россия) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
3 июня, 15.30
Онлайн матча

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