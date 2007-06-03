Ролан Гаррос. Хачанов встретится с дель Потро, Зверев – с Фоньини, Джокович сыграет со Штруффом, Тим – с Монфисом

В понедельник в четвертом круге «Ролан Гаррос» Карен Хачанов сыграет с Хуаном Мартином дель Потро, Саша Зверев встретится с Фабио Фоньини, Доминик Тим поборется с Гаэлем Монфисом, а Новак Джокович – с Яном-Леннардом Штруффом.
Кеи Нисикори и Бенуа Пэр доиграют вчерашний матч, остановленный после третьего сета из-за темноты.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
- Дата проведения
- 3 июня, 13.30
- Дата проведения
- 2 июня, 20.34
- Дата проведения
- 3 июня, 13.30
- Дата проведения
- 3 июня, 15.30
- Дата проведения
- 3 июня, 15.30