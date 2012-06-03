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СКА планирует играть на площадке канадского размера в сезоне-2019/20

Теги СКА КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Хоккей

СКА намерен проводить матчи КХЛ на площадке канадского образца. 

Армейцы планируют установить в Ледовом дворце площадку с шириной 26 метров и длиной 60 метров.

«СКА удалось решить вопросы с Ледовым, который принадлежит Санкт-Петербургу. Остается только оформить документы и приступить к установке. Если не случится технических накладок, в следующем сезоне клуб будет играть на площадке размером 26 на 60 метров», – приводит слова собственного источника «Р-Спорт». 

В прошедшем сезоне КХЛ на аренах с таким размером игрового поля выступали «Адмирал» и «Амур». Со следующего сезона канадские размеры площадки будет использовать «Барыс».

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