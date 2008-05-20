🏆ЦСКА выиграл Евролигу, «Спартак» и ЦСКА не попали в ЛЧ, а «Краснодар» попал, Россия снова победила на ЧМ и другие новости утра

1. ЦСКА в 8-й раз выиграл Евролигу, победив «Анадолу Эфес». Уилл Клайберн – MVP «Финала четырех».

2. Чемпионат России. В 29-м туре «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на выход в Лигу чемпионов, а «Краснодар» впервые сыграет в турнире, клуб во 2-й раз стал призером РПЛ.

«Ростов» нанес «Зениту» первое поражение в РПЛ за 5 месяцев, Калачев попрощался с болельщиками в Ростове-на-Дону. Матч «Урал» – «Локомотив» закончился скандалом (репетиция финала Кубка России удалась). «Динамо» сохранило место в РПЛ.

3. ЧМ-2019. Россия победила Швейцарию. Россияне выиграли все шесть матчей на турнире с общим счетом 29:3. Кучеров сделал дубль и возглавил список бомбардиров с 14 очками. США переиграли Германию, Финляндия была сильнее Франции, Чехия разгромила Австрию.

4. Кубок Стэнли. Финал Запада. Гол Тарасенко и хет-трик Шварца помогли «Сент-Луису» победить «Сан-Хосе» в 5-м матче серии.

5. Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры. Гений. «Барселона в заключительном матче чемпионата Испании не обыграла «Эйбар».

6. Разброд и шатания в Мадриде. «Реал» слил «Бетису» в 38-м туре Ла Лиги и проиграл 18 матчей в сезоне (впервые за 20 лет 12 поражений в Ла Лиге), это второй худший результат в истории клуба. Бэйл сказал в раздевалке, что «Реал» должен заплатить ему 51 млн евро, иначе он останется. Гарет не поблагодарил фанатов после заключительного матча сезона.

7. Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, «Милан» справился с «Фрозиноне». Борьба за Лигу чемпионов обострилась – на 2 путевки 4 претендента перед заключительным туром.

8. Плюшки. Роналду признан MVP сезона в серии А, отметили также Куальяреллу, Кулибали и Дзаньоло. Мбаппе стал лучшим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона, Неймар – в символической сборной.

9. Рим (ATP). Надаль обыграл Джоковича, взяв первый титул в сезоне. Рафа выиграл 34-й «Мастерс» и вернул единоличное лидерство. У испанца также рекорд по количеству побед над первыми ракетками мира.

10. В плей-офф НБА «Торонто» обыграл «Милуоки», сократив отставание в серии финала Востока (1-2).

11. Загитову могут наказать за вождение без прав: ей грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Короткая программа Коляды будет под Wind of change группы Scorpions.

12. Компани покидает «Манчестер Сити». Он выступал за клуб с 2008 года.

13. Художественная гимнастика. Российские гимнастки выиграли 6 золотых медалей на чемпионате Европы.

14. «Джиро д’Италия». 9-й этап. Роглич выиграл индивидуальную «разделку», Закарин – 13-й, Сиваков – 24-й.

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