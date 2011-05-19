Загитову могут наказать за вождение без прав. Ей грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка может получить административный штраф за вождение без прав, сообщает «Комсомольская правда Ижевск».

1 мая Загитова выложила в инстаграме видео, где сидит за рулем автомобиля. По российским законам водить машину самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16 лет (вчера исполнилось 17).

Материалы о нарушении спортсменкой правил передали в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа.

«Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», – заявили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Данное нарушение предусматривает административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Загитова управляет машиной: не пристегнута, ей 16 – прав точно нет