Загитову могут наказать за вождение без прав. Ей грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка Алина Загитова может получить административный штраф за вождение без прав, сообщает «Комсомольская правда Ижевск».
1 мая Загитова выложила в инстаграме видео, где сидит за рулем автомобиля. По российским законам водить машину самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16 лет (вчера исполнилось 17).
Материалы о нарушении спортсменкой правил передали в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа.
«Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», – заявили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
Данное нарушение предусматривает административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.
Загитова управляет машиной: не пристегнута, ей 16 – прав точно нет