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    Загитову могут наказать за вождение без прав. Ей грозит административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей

    Теги сборная России происшествия женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова может получить административный штраф за вождение без прав, сообщает «Комсомольская правда Ижевск».

    1 мая Загитова выложила в инстаграме видео, где сидит за рулем автомобиля. По российским законам водить машину самостоятельно можно с 18 лет. На момент записи видео Загитовой было 16 лет (вчера исполнилось 17).

    Материалы о нарушении спортсменкой правил передали в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа.

    «Сотрудники Госавтоинспекции по данному факту проводят проверку в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), по результатам которой будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства», – заявили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

    Данное нарушение предусматривает административный штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

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