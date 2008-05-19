Денис Глушаков: «Каррера сказал: вы из меня дурака делаете, не будет пощады»

Полузащитник Денис Глушаков прокомментировал конфликт с экс-главным тренером клуба .

О конфликте с Каррерой

«Началось с чего – с матча против , когда мы 1:3 проиграли. Мне ребята сказали: иди к тренеру и разговаривай по тренировочному процессу, потому что у нас очень много крестов и травм. Мы таскали штангу с большим весом, а игра через три дня.

Я пришел к тренеру и сказал: «Тренер, ребята просят, что не надо делать такую тренировку – физическую нагрузку. Накануне была еще тяжелая тренировка. У всех ноги болят». – «Мы разберемся, ничего страшного, все решится и все будет так». Ну, поехали, проиграли Екатеринбургу.

У нас начались с ним недопонимания, разговоры. Он меня вызвал. Я ему сказал, что не надо предъявлять, мы к тебе пришли и сказали. Вот мы тачку возили. Потом игра с . Не забил пенальти. И пошло-поехало. Я понимал, что у нас конфликт с ним».

О лайке в инстаграме

«Я приехал, было собрание. Подошел тренер, начал нам говорить: вы лайки поставили, вы что, из меня идиота делаете, дурака? Я сказал: «Ты нас (с – прим. Sports.ru), наверное, неправильно понял», - сказал Глушаков в программе «Капитаны» на телеканале «Матч Премьер».