ЧМ-2019. Россия сыграет со Швейцарией, США против Германии

В Словакии продолжается групповой этап чемпионата мира.
Группа А
- Дата проведения
- 19 мая, 17.15, «Стил Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 21.15, «Стил Арена»
Группа B
- Дата проведения
- 19 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии
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