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    ЧМ-2019. Россия сыграет со Швейцарией, США против Германии

    Теги Сборная России по хоккею результаты Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Германии по хоккею Сборная Австрии по хоккею Сборная Франции по хоккею чемпионат мира Хоккей

    В Словакии продолжается групповой этап чемпионата мира.

    Группа А

    Германия – США
    Дата проведения
    19 мая, 17.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Франция – Финляндия
    Дата проведения
    19 мая, 21.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Группа B

    Австрия – Чехия
    Дата проведения
    19 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Швейцария – Россия
    Дата проведения
    19 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

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