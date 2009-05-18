Аллегри уходит из «Ювентуса», Дальмайер завершила карьеру, ЦСКА в финале Евролиги и другие новости утра

1. Массимилиано Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса» по завершении сезона. Он провел в клубе пять великолепных сезонов, но разногласия с руководством сыграли свою роль. Да и Роналду, похоже, приложил руку.

Одним из претендентов на роль преемника Аллегри считается Маурисио Почеттино, а вот Пеп Гвардиола в Турин точно не поедет.

Сегодня в Бундеслиге определится чемпион: «Бавария» или «Боруссия» Д. У мюнхенцев больше шансов, в матче с «Айнтрахтом» их устроит ничья, но Роберт Левандовски отмечает, что это может быть самое тяжелое чемпионство за последние годы. Соответственно, «Боруссии» нужна только победа и помощь бывшей команды Ковача.

Кто станет чемпионом в Германии? Получите 1 000 рублей на ставку и сделайте свой выбор.

2. Немецкая биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер завершила карьеру в 25 лет и честно призналась, что ей надоел допинг-контроль.

Дмитрий Васильев считает, что Лаура все же должна объяснить свое решение. У Анфисы Резцовой тоже остались вопросы.

3. ЦСКА обыграл «Реал» (95:90) и вышел в финал Евролиги – впервые с 2016 года! Соперником армейцев в решающей игре станет «Анадолу Эфес», выбивший «Фенербахче».

4. Кубок Стэнли. В финале Западной конференции «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе» (2-2, 2:1 в четвертом матче). Первый в карьере гол в плей-офф забил Иван Барбашев, а у Владимира Тарасенко продолжилась результативная серия.

5. На хоккейном ЧМ Чехия вынесла Италию (8:0), которая продолжает пробивать дно. Остальные результаты дня – здесь.

Российские хоккеисты время даром не теряли и хорошо отдохнули в одном из заведений Братиславы, набрав за вечер 160 о̶ч̶к̶о̶в̶ бокалов пива.

6. На теннисном турнире в Риме Надаль, Циципас, Шварцман и Джокович вышли в 1/2 финала, Федерер снялся.

У женщин Осака тоже снялась, пропустив в полуфинал Бертенс. Также дальше прошли Саккари, Плишкова и Конта.

7. WADA сообщило, что проверка данных Московской антидопинговой лаборатории показала очень высокий процент подлинности информации.

8. Глушаков не полетел со «Спартаком» в Самару на игру с «Крыльями Советов». Официальная причина – травма. Павлюченко считает, что Денису пора уходить. Замена, похоже, уже найдена – красно-белые интересуются бельгийским хавбеком Хансом Ванакеном.

9. Чемпион мира и Европы, легенда «Реала» Икер Касильяс завершает карьеру и будет работать в системе «Порту».

10. Финальный матч Олимп Кубка России «Локомотив» – «Урал» будет судить Сергей Лапочкин.

11. Очень толерантная «Бавария» вывесит радужные флажки ЛГБТ-цветов на угловых стойках на матче с «Айнтрахтом». Чемпионский ход!

12. НБА. В финале Востока «Милуоки» во второй раз обыграл «Торонто», Яннис Адетокумбо набрал 30+17.

13. Марио Фернандес может перебраться в европейский топ-клуб. За игрой русского бразильца следят «Барселона», «МЮ», «Ман Сити», «Бавария» и «Челси».

Цитаты дня

«Сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году. Он провалился в ЛЧ». Моуринью, наверное, видел только ответный матч «Барсы» с «Ливерпулем».

«Раньше у ЦСКА была совсем другая команда. Эта только учится реагировать на ситуации». Гончаренко четко объяснил, к чему нужно стремиться его команде.