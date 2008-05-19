Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью

В 37-м туре серии А «Милан» справился с «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» крупно обыграл «Интер» (4:1), «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1).
Чемпионат Италии
37-й тур
- Дата проведения
- 19 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Милан –
Доннарумма, Абате (Конти, 84), Родригес, Мусаккьо, Романьоли, Борини, Бакайоко (Кутроне, 51), Чалханоглу, Сусо, Кессиэ, Пионтек (Кастильехо, 81).
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Фрозиноне –
Барди, Ариаудо, Бригенти, Дзампано, Гольданига, Саммарко, Майелло, Чиано (Чиофани, 77), Паганини, Бегетто (Вальцаниа, 75), Тротта (Дионизи, 65).
- Предупреждение:
- Абате (48).
- Дата проведения
- 19 мая, 21.30, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 16 Зелиньски, 2:0 – 61 Мертенс, 3:0 – 71 Фабиан Руис, 4:0 – 78 Фабиан Руис, 4:1 – 81, пенальти Икарди.
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Наполи –
Карнезис, Гулям, Альбиоль, Кулибали (Луперто, 84), Малькюи, Фабиан Руис, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Милик (Инсинье, 76), Мертенс (Юнес, 80).
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Интер –
Ханданович, Асамоа, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич (Кандрева, 79), Гальярдини (Весино, 58), Наингголан, Брозович, Политано (Икарди, 46), Мартинес.
- Предупреждения:
- Кулибали (9), Наингголан (48), Аллан (49), Гулям (90).
- Дата проведения
- 19 мая, 21.30, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Жоау Канселу, Алекс Сандро (Бернардески, 46), Бардзальи (Манджукич, 61), Бонуччи, Матюиди (Кин, 85), Джан, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Роналду.
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Аталанта –
Голлини, Кастань, Хатебур, Гимшити, Госенс (Манчини, 62), Иличич (Барроу, 78), де Рон, Гомес (Пашалич, 74), Фройлер, Масьелло, Сапата.
- Предупреждения:
- Алекс Сандро (14), Хатебур (28), Роналду (45), Матюиди (70).
- Удаление:
- Бернардески (90).
- Дата проведения
- 19 мая, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
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Кьево –
Шемпер, Бани, Цесар, Барба, Депаоли, Лерис (Хетемай, 45), Диуссе, Ярошиньски, Вигнато (Кийине, 80), Пеллиссье (Пуччарелли, 73), Стемпиньски.
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Сампдория –
Рафаэл, Берешиньски, Колли, Феррари, Жуниор Таварес (Сау, 81), Прат, Экдаль, Линетти (Янкто, 68), Дефрель, Габбьядини (Капрари, 62), Куальярелла.
- Предупреждения:
- Стемпиньски (32), Хетемай (70), Пуччарелли (85).
- Удаление:
- Барба (40).
- Дата проведения
- 19 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
- Голы:
- 1:0 – 27 Аккуа, 1:1 – 56 Яго Фальке, 2:1 – 65 Бриги, 3:1 – 70 Ди Лоренцо, 4:1 – 88 Капуто.
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Эмполи –
Дронговски, Майетта (Весели, 77), Сильвестре, Делль`Орко, Беннасер, Ди Лоренцо, Паяч, Аккуа (Бриги, 64), Траоре (Капецци, 90), Фариас, Капуто.
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Ринкон, Мейте (Дзадза, 68), Айна (Яго Фальке, 53), Базелли (Лукич, 78), Беренгер, Белотти.
- Дата проведения
- 19 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
- Гол:
- 1:0 – 80, автогол Жерсон.
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Парма –
Сепе, Гаццола, Якопони, Бастони, Гальоло, Куцка, Штулац (Скоццарелла, 68), Барилла, Спрокати (Димарко, 84), Чераволо, Жервиньо (Грасси, 53).
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Чеккерини, Витор Уго, Миральяс (Дабо, 28; Влахович, 83), Бенасси, Жерсон, Верету, Бираги, Кьеза, Симеоне (Муриэль, 69).
- Предупреждение:
- Бенасси (90).
- Дата проведения
- 20 мая, 21.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.00, «Фриули»
- Голы:
- 1:0 – 5 Самир, 2:0 – 31 Окака Чука, 3:0 – 35 Окака Чука, 3:1 – 53 Петанья, 3:2 – 59 Валоти.
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Удинезе –
Муссо, Де Майо, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Мандрагора, Сандро (Д'Алессандро, 16), де Пауль, Зегелар, Окака Чука (Теодорчик, 90), Лазанья (Пуссетто, 61).
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СПАЛ –
Гомис, Чонек, Викари (Янкович, 70), Бонифаци, Ладзари, Мурджиа, Валоти (Палоски, 77), Куртич, Фарес, Петанья, Флоккари (Антенуччи, 63).
- Дата проведения
- 18 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
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Дженоа –
Раду, Бираски (Пеццелла, 82), Гюнтер, Зуканович, Радованович, Педру Перейра (Куаме, 46), Кришито, Бесса, Велозу, Пандев, Лападула (Санабрия, 74).
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Кальяри –
Краньо, Срна, Каччаторе (Романья, 76), Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Ионицэ, Брадарич, Барелла, Паволетти (Жоао Педро, 66), Черри (Бирса, 80).
- Удаление:
- Пеццелла (90).
- Дата проведения
- 18 мая, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Лирола, Демирал, Феррари, Рожерио, Локателли (Аджапонг, 90), Маньянелли, Данкан, Берарди, Джуричич (Бриньола, 77), Бога (Ди Франческо, 81).
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Рома –
Миранте, Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Дзаньоло (Пасторе, 65), Ундер (Клюйверт, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 77).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.