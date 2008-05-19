Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью

В 37-м туре серии А «Милан» справился с «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» крупно обыграл «Интер» (4:1), поделил очки с «Аталантой» (1:1).

Чемпионат Италии

37-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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