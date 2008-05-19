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    Чемпионат Италии. «Наполи» разгромил «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью

    Теги Интер Рома Милан Кьево Эмполи Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Ювентус серия А Италия результаты Наполи Болонья Дженоа Фрозиноне Сассуоло СПАЛ Футбол

    В 37-м туре серии А «Милан» справился с «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» крупно обыграл «Интер» (4:1), «Ювентус» поделил очки с «Аталантой» (1:1).

    Чемпионат Италии

    37-й тур

    Милан – Фрозиноне 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    19 мая, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 57 Пионтек, 2:0 – 66 Сусо.
    МиланДоннарумма, Абате (Конти, 84), Родригес, Мусаккьо, Романьоли, Борини, Бакайоко (Кутроне, 51), Чалханоглу, Сусо, Кессиэ, Пионтек (Кастильехо, 81).
    ФрозинонеБарди, Ариаудо, Бригенти, Дзампано, Гольданига, Саммарко, Майелло, Чиано (Чиофани, 77), Паганини, Бегетто (Вальцаниа, 75), Тротта (Дионизи, 65).
    Предупреждение:
    Абате (48).

     

    Наполи – Интер 4:1 (1:0, 3:1)
    Дата проведения
    19 мая, 21.30, «Сан-Паоло»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Зелиньски, 2:0 – 61 Мертенс, 3:0 – 71 Фабиан Руис, 4:0 – 78 Фабиан Руис, 4:1 – 81, пенальти Икарди.
    НаполиКарнезис, Гулям, Альбиоль, Кулибали (Луперто, 84), Малькюи, Фабиан Руис, Зелиньски, Аллан, Кальехон, Милик (Инсинье, 76), Мертенс (Юнес, 80).
    ИнтерХанданович, Асамоа, Миранда, Д`Амброзио, Шкриньяр, Перишич (Кандрева, 79), Гальярдини (Весино, 58), Наингголан, Брозович, Политано (Икарди, 46), Мартинес.
    Предупреждения:
    Кулибали (9), Наингголан (48), Аллан (49), Гулям (90).

     

    Ювентус – Аталанта 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    19 мая, 21.30, «Альянц Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 33 Иличич, 1:1 – 80 Манджукич.
    ЮвентусШченсны, Жоау Канселу, Алекс Сандро (Бернардески, 46), Бардзальи (Манджукич, 61), Бонуччи, Матюиди (Кин, 85), Джан, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Роналду.
    АталантаГоллини, Кастань, Хатебур, Гимшити, Госенс (Манчини, 62), Иличич (Барроу, 78), де Рон, Гомес (Пашалич, 74), Фройлер, Масьелло, Сапата.
    Предупреждения:
    Алекс Сандро (14), Хатебур (28), Роналду (45), Матюиди (70).
    Удаление:
    Бернардески (90).

     

    Кьево – Сампдория 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    19 мая, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
    превью матча онлайн статистика
    КьевоШемпер, Бани, Цесар, Барба, Депаоли, Лерис (Хетемай, 45), Диуссе, Ярошиньски, Вигнато (Кийине, 80), Пеллиссье (Пуччарелли, 73), Стемпиньски.
    СампдорияРафаэл, Берешиньски, Колли, Феррари, Жуниор Таварес (Сау, 81), Прат, Экдаль, Линетти (Янкто, 68), Дефрель, Габбьядини (Капрари, 62), Куальярелла.
    Предупреждения:
    Стемпиньски (32), Хетемай (70), Пуччарелли (85).
    Удаление:
    Барба (40).

     

    Эмполи – Торино 4:1 (1:0, 3:1)
    Дата проведения
    19 мая, 16.00, «Карло Кастеллани»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 27 Аккуа, 1:1 – 56 Яго Фальке, 2:1 – 65 Бриги, 3:1 – 70 Ди Лоренцо, 4:1 – 88 Капуто.
    ЭмполиДронговски, Майетта (Весели, 77), Сильвестре, Делль`Орко, Беннасер, Ди Лоренцо, Паяч, Аккуа (Бриги, 64), Траоре (Капецци, 90), Фариас, Капуто.
    ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри, Ринкон, Мейте (Дзадза, 68), Айна (Яго Фальке, 53), Базелли (Лукич, 78), Беренгер, Белотти.
    Предупреждения:
    Фариас (71), Беренгер (84).

     

    Парма – Фиорентина 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    19 мая, 16.00, «Эннио Тардини»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 80, автогол Жерсон.
    ПармаСепе, Гаццола, Якопони, Бастони, Гальоло, Куцка, Штулац (Скоццарелла, 68), Барилла, Спрокати (Димарко, 84), Чераволо, Жервиньо (Грасси, 53).
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Чеккерини, Витор Уго, Миральяс (Дабо, 28; Влахович, 83), Бенасси, Жерсон, Верету, Бираги, Кьеза, Симеоне (Муриэль, 69).
    Предупреждение:
    Бенасси (90).

     

    Лацио – Болонья
    Дата проведения
    20 мая, 21.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Удинезе – СПАЛ 3:2 (3:0, 0:2)
    Дата проведения
    18 мая, 16.00, «Фриули»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 5 Самир, 2:0 – 31 Окака Чука, 3:0 – 35 Окака Чука, 3:1 – 53 Петанья, 3:2 – 59 Валоти.
    УдинезеМуссо, Де Майо, Трост-Эконг, Самир, Ларсен, Мандрагора, Сандро (Д'Алессандро, 16), де Пауль, Зегелар, Окака Чука (Теодорчик, 90), Лазанья (Пуссетто, 61).
    СПАЛГомис, Чонек, Викари (Янкович, 70), Бонифаци, Ладзари, Мурджиа, Валоти (Палоски, 77), Куртич, Фарес, Петанья, Флоккари (Антенуччи, 63).
    Предупреждения:
    Викари (5), Зегелар (27), Фарес (39), Самир (45), Мандрагора (67), Куртич (72), Янкович (75), де Пауль (83).

     

    Дженоа – Кальяри 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    18 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 40 Паволетти, 1:1 – 89, пенальти Кришито.
    ДженоаРаду, Бираски (Пеццелла, 82), Гюнтер, Зуканович, Радованович, Педру Перейра (Куаме, 46), Кришито, Бесса, Велозу, Пандев, Лападула (Санабрия, 74).
    КальяриКраньо, Срна, Каччаторе (Романья, 76), Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Ионицэ, Брадарич, Барелла, Паволетти (Жоао Педро, 66), Черри (Бирса, 80).
    Предупреждения:
    Клаван (22), Кришито (31), Велозу (77).
    Удаление:
    Пеццелла (90).

     

    Сассуоло – Рома 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    18 мая, 21.30, «Читта-дель-Триколоре»
    превью матча онлайн статистика
    СассуолоКонсильи, Лирола, Демирал, Феррари, Рожерио, Локателли (Аджапонг, 90), Маньянелли, Данкан, Берарди, Джуричич (Бриньола, 77), Бога (Ди Франческо, 81).
    РомаМиранте, Флоренци, Фасио, Жезус, Коларов, Кристанте, Нзонзи, Дзаньоло (Пасторе, 65), Ундер (Клюйверт, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 77).
    Предупреждения:
    Дзаньоло (40), Маньянелли (41), Фасио (49), Жезус (52), Нзонзи (86), Бриньола (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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