«Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 5 месяцев, «Ростов» победил впервые за месяц

уступил «Ростову» (0:1) в рамках 29-го тура чемпионата России.

Команда Сергея Семака проиграла матч РПЛ впервые за 5 месяцев.

Последнее поражение петербургский клуб потерпел 9 декабря во встрече 17-го тура с (1:2). «Зенит» не проигрывал 11 матчей подряд – 8 побед и 3 ничьих.

Для ростовчан победа над «Зенитом» стала первой с матча со (2:1). После 14 апреля «Ростов» трижды проиграл и трижды сыграл вничью.

«Ростов» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» досрочно стал чемпионом России, в активе команды 61 очко.