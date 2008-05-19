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    «Зенит» проиграл в РПЛ впервые за 5 месяцев, «Ростов» победил впервые за месяц

    Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Футбол

    «Зенит» уступил «Ростову» (0:1) в рамках 29-го тура чемпионата России. 

    Команда Сергея Семака проиграла матч РПЛ впервые за 5 месяцев.

    Последнее поражение петербургский клуб потерпел 9 декабря во встрече 17-го тура с «Рубином» (1:2). «Зенит» не проигрывал 11 матчей подряд – 8 побед и 3 ничьих.

    Для ростовчан победа над «Зенитом» стала первой с матча со «Спартаком» (2:1). После 14 апреля «Ростов» трижды проиграл и трижды сыграл вничью.

    «Ростов» набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» досрочно стал чемпионом России, в активе команды 61 очко.

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