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    Компани покидает «Манчестер Сити». Он выступал за клуб с 2008 года

    Теги Венсан Компани Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Футбол

    Защитник Венсан Компани покидает «Манчестер Сити».

    Финал Кубка Англии против «Уотфорда» (6:0) стал последним матчем для 33-летнего футболиста в составе «Ман Сити».

    На счету Компани 360 матчей за клуб, в которых он забил 20 голов. Бельгиец выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года, а в 2011 году был выбран капитаном команды.

    Вместе с «Ман Сити» Компани четырежды становился чемпионом Англии, дважды брал Кубок Англии, четыре раза – Кубок лиги и два раза побеждал в Суперкубке Англии.

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