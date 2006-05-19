Домашний требл «Ман Сити», «Бавария» – чемпион Германии, победы ЦСКА и «Спартака», Россия обыграла Латвию и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» первым в истории выиграл домашний требл в Англии, разгромив в финале Кубка страны «Уотфорд» (6:0). Этот трофей стал 27-м для Пепа Гвардиолы в качестве тренера.

Победа «Сити» обеспечила «Вулверхэмптону» путевку в Лигу Европы, а также спасла «Манчестер Юнайтед» от участия в квалификационном раунде турнира и раннего начала сезона.

2. В РПЛ продолжается борьба за еврокубки: ЦСКА выиграл у «Ахмата» благодаря голу Федора Чалова (он теперь лидер гонки бомбардиров) и остался пятым, а «Спартак» сохранил четвертое место, победив «Крылья Советов». «Уфа» уступила «Оренбургу» и сыграет в стыковых матчах с командой ФНЛ. «Крылья» тоже практически в стыках: «Динамо» достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах – и Самара уже не догонит.

3. «Бавария» разнесла «Айнтрахт» (5:1) и седьмой год подряд выиграла чемпионат Германии. Это 29-й титул мюнхенцев – и первая тренерская победа в бундеслиге для Нико Ковача. Франк Рибери стал первым игроком с 9 чемпионскими титулами бундеслиги, а еще они с Роббеном забили по голу в своем последнем матче за «Баварию».

Состав участников еврокубков от Германии такой: «Бавария», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Байер» вышли в Лигу чемпионов, «Гладбах», «Вольфсбург» и «Айнтрахт» сыграют в Лиге Европы.

4. Россия обыграла Латвию в пятом матче ЧМ-2019 – 3:1. США разнесли Данию (7:1), Канада забросила 8 шайб Германии, а шведы в упорной борьбе переиграли швейцарцев (4:3). Все результаты дня – здесь.

Сборная России выносит всех на ЧМ по хоккею: 5 уверенных побед подряд с разницей шайб 26:3. Но только сейчас начинаются важные матчи, а Владислав Третьяк предупреждает, что настрой на Швейцарию должен быть серьезный. Команда Воробьева сможет выиграть шестой матч подряд, обыграв прошлогоднего финалиста ЧМ?

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5. В Испании определились все участники еврокубков на следующий сезон: «Барселона», «Атлетико», «Реал» и «Валенсия» сыграют в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» – в ЛЕ. «Жирона» вылетела в сегунду.

6. Казанский «Зенит» проиграл в финале мужской волейбольной Лиги чемпионов итальянскому клубу «Кучине Лубе».

7. Игроки «Барселоны» выступили против перехода Антуана Гризманна.

8. НБА. «Голден Стэйт» в одном шаге от пятого финала подряд – счет в серии с «Портлендом» стал 3-0.

9. Рафаэль Надаль и Новак Джокович встретятся в финале турнира ATP в Риме. Надаль в полуфинале в двух сетах победил Стефаноса Циципаса, а Новак обыграл Диего Шварцмана.

В финале турнира WTA сыграют Каролина Плишкова и Йоханна Конта. Чешка обыграла Марию Саккари из Греции, а британка была сильнее голландки Кики Бертенс.

10. Полузащитник «Монако» Александр Головин забил и отдал голевой пас в игре с «Амьеном». Кажется, можно выдыхать: монегаски точно спаслись от прямого вылета из лиги 1, да и в стыки навряд ли попадут. Также определились все участники еврокубков от Франции: «ПСЖ», «Лилль» и «Лион» выступят в ЛЧ, «Сент-Этьен», «Ренн» и «Страсбур» – в ЛЕ.

11. Защитник Егор Рыков заключил двухлетний контракт новичка с «Рейнджерс». Есть опция возвращения в КХЛ.

12. «Бенфика» в 37-й раз выиграла чемпионат Португалии.

13. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк занял третье место на втором этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае, Сергей Шубенков также стал третьим на дистанции 110 метров с барьерами.

14. Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года по версии Европейских олимпийских комитетов.

15. Официант ресторана, в котором хоккейная сборная России ужинала после победы над Чехией, опроверг информацию о том, что игроки выпили 160 бокалов пива. Сказал, что некоторые вообще не брали алкоголь.

Цитата дня.

Двукратный чемпион НБА Ламар Одом: «Обманул допинг-тест перед Олимпиадой-2004 при помощи искусственного члена».