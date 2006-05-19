Гвардиола о требле в Англии: «Сделать это сложнее, чем выиграть ЛЧ»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мыслями о домашнем требле «Манчестер Сити».

«Это один из лучших сезонов в моей тренерской карьере. Не сказал бы, что лучший, но один из них.

После того, чего невероятные команды достигали в Англии, быть первыми значит, что если один клуб способен на это [сделать домашний требл], то рано или поздно кто-то повторит данное достижение, но мы первые.

Я люблю Лигу чемпионов, но сделать это [добиться требла в Англии] сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов.

Клуб, [владелец] шейх Мансур и эти футболисты заслуживают комплиментов в свой адрес. Потому что нелегко играть каждые три дня.

Нельзя забывать, что мы выиграли чемпионат, опередив «Ливерпуль» на одно, это немного. Но, конечно, я более чем доволен», – сказал Гвардиола.

«Сити» оформил английский требл: чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Такого еще не было