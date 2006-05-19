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    Гвардиола о требле в Англии: «Сделать это сложнее, чем выиграть ЛЧ»

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мыслями о домашнем требле «Манчестер Сити». 

    «Это один из лучших сезонов в моей тренерской карьере. Не сказал бы, что лучший, но один из них. 

    После того, чего невероятные команды достигали в Англии, быть первыми значит, что если один клуб способен на это [сделать домашний требл], то рано или поздно кто-то повторит данное достижение, но мы первые.

    Я люблю Лигу чемпионов, но сделать это [добиться требла в Англии] сложнее, чем выиграть Лигу чемпионов.

    Клуб, [владелец] шейх Мансур и эти футболисты заслуживают комплиментов в свой адрес. Потому что нелегко играть каждые три дня. 

    Нельзя забывать, что мы выиграли чемпионат, опередив «Ливерпуль» на одно, это немного. Но, конечно, я более чем доволен», – сказал Гвардиола.

    «Сити» оформил английский требл: чемпионат, Кубок лиги и Кубок Англии. Такого еще не было

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