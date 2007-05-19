🔥«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на выход в Лигу чемпионов

По итогам 29-го тура премьер-лиги определились все участники Лиги чемпионов-2019/20 от России.
Кроме чемпиона «Зенита», в турнире сыграют «Локомотив», идущий на втором месте, и «Краснодар».
«Краснодар» победил «Арсенал» (3:0). Команда Мурада Мусаева набрала 53 балла и за один тур до конца сезона в РПЛ гарантировала себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов.
Для «Краснодара» это будет первое в истории участие в турнире.
В активе ближайшего преследователя, «Спартака», занимающего четвертую строчку, 49 очков. Таким образом, красно-белые не смогут опередить «быков» и выступят в Лиге Европы.
Вторую путевку в турнир получит ЦСКА, который идет на пятой позиции.
Тульский «Арсенал» занимает шестое место в РПЛ и сыграет в Лиге Европы в следующем сезоне, если в финале Кубка России «Урал» проиграет «Локомотиву».
В случае победы 22 мая в Самаре клуб из Екатеринбурга получит третью путевку от России в Лигу Европы-2019/20.