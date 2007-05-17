Йович переходит в «Реал», Мхитарян не поедет в Баку, Кириос психанул в Риме, «Бостон» в финале Кубка Стэнли и другие новости утра

1. «Реал» не стал ждать конца сезона и уже оформляет громкий трансфер – Лука Йович переезжает в Мадрид за 60 миллионов евро. Официально должны объявить на следующей неделе.

2. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за последние 8 лет, завершив серию с «Каролиной» всухую – 4-0.

3. На ЧМ-2019 по хоккею сборная Чехии забросила 6 шайб Латвии, а Финляндия обыграла Данию. Все результаты дня – здесь.

18-летний финн Какко забил 6-й гол на турнире и вместе с Евгением Дадоновым лидирует в списке снайперов.

Мощно выступают шведы, одержавшие победы над Италией, Норвегией и Австрией с общим счетом 26:2.

4. Циципас, Джокович, Федерер и Надаль вышли в 1/4 финала турнира в Риме, Хачанов выбыл, проиграв Вердаско.

Ник Кириос был снят с матча против Каспера Рууда в третьем сете за то, что швырнул ракетку. После этого он кинул стул на корт и в результате был оштрафован и лишен призовых.

На женском турнире Осака, Бертенс и Азаренко пробились в четвертьфинал, Касаткина выбыла, Квитова снялась.

5. Генрих Мхитарян, похоже, не поможет «Арсеналу» в финале ЛЕ в Баку и останется дома в целях безопасности. Лондонцы очень недовольны выбором места проведения игры.

6. «Реал» назван самым дорогим в мире футбольным брендом. В тройке также «МЮ» и «Барселона», а «Зенит» попал в топ-50.

7. НБА. Во втором матче финала Запада «Голден Стэйт» в упорной борьбе вырвал победу у «Портленда» (114:111, 2-0 в серии).

8. У Олега Кононова были разногласия с Денисом Глушаковым по тому, как должен выглядеть состав команды. А Леонид Федун тренеру полностью доверяет.

9. Лионель Месси награжден Крестом Сант-Жорди – одной из высших наград правительства Каталонии.

10. Тимофей Калачев по завершении сезона покинет «Ростов». Игра с «Зенитом» станет для легенды желто-синих прощальной за клуб.

11. Долгожданное открытие стадиона «Динамо» состоится 26 мая в матче против «Арсенала».

12. Новым главным тренером ярославского «Локомотива» назначен канадец Крэйг Мактавиш.

13. Нападающий ЦСКА Иван Телегин намерен продолжить карьеру в НХЛ.

14. Курбан Бердыев расскажет о своем будущем после заключительного матча сезона.

Цитаты дня

«У меня мог быть 31 трофей. Может, я не настолько сосредоточен на цифрах». Моуринью совсем безразлично, что Гвардиола обошел его по титулам.

«Спортсмены борются за правое дело. Вера – это святое». Умар Кремлев – о скандале в Екатеринбурге.

«Зенит» не договорился с Суаресом, Матичем, Оскаром и Дибалой. Рассматривали Игуаина». В списке Игоря Корнеева не хватает разве что Месси.