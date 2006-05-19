«Динамо» сохранило место в РПЛ, «Крылья» и «Томь» сыграют в стыковых матчах

«Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» (2:2) в 29-м туре чемпионата России.

Благодаря этому исходу команда Дмитрия Хохлова сохранила место в РПЛ.

В стыковых матчах, таким образом, сыграют «Крылья Советов», которые не смогут подняться выше 13-го места.

В 37-м туре Олимп-ФНЛ «Томь» победила «Спартак-2» (2:1) и гарантировала себе третье место по итогам сезона, которое дает право принять участие в стыковых матчах.

Если же «Крылья Советов», занимающие 13-е место в РПЛ, наберут хотя бы одно очко в последнем туре, то «Уфа» останется 14-й и будет играть с третьей командой Олимп-ФНЛ.

«Томь» не собирается выходить в РПЛ, хотя идет в зоне стыков. Хм