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    «Динамо» сохранило место в РПЛ, «Крылья» и «Томь» сыграют в стыковых матчах

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Динамо Москва Томь Уфа Футбол

    «Динамо» сыграло вничью с «Енисеем» (2:2) в 29-м туре чемпионата России.

    Благодаря этому исходу команда Дмитрия Хохлова сохранила место в РПЛ.

    В стыковых матчах, таким образом, сыграют «Крылья Советов», которые не смогут подняться выше 13-го места.

    В 37-м туре Олимп-ФНЛ «Томь» победила «Спартак-2» (2:1) и гарантировала себе третье место по итогам сезона, которое дает право принять участие в стыковых матчах.

    Если же «Крылья Советов», занимающие 13-е место в РПЛ, наберут хотя бы одно очко в последнем туре, то «Уфа» останется 14-й и будет играть с третьей командой Олимп-ФНЛ. 

    «Томь» не собирается выходить в РПЛ, хотя идет в зоне стыков. Хм

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