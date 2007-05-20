Килиан Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. Возможно, в другом месте»

Нападающий «ПСЖ» на церемонии вручения наград Профсоюза футболистов Франции (UNPF) дал понять, что может покинуть клуб.

Футболист получил приз лучшему игроку года во Франции и лучшему молодому футболисту сезона.

«Это большая радость для меня. Единственный трофей (приз игроку сезона – прим. Sports.ru), которого мне не хватало. Я действительно очень счастлив.

Во-первых, я бы посвятил эту награду Нассеру Аль-Хелайфи (президент – прим. Sports.ru). Хочу отдать ему должное. Он всегда был честен со мной с первого дня, поэтому я благодарен ему.

Хотел бы поблагодарить всех людей, которые здесь присутствуют, проводят этот чемпионат. Уже четвертый год я здесь, в лиге 1. Я пережил много богатых на эмоции событий.

Прежде всего я говорю о «Монако», где нам удалось выиграть титул. Затем совершенно другой проект в «ПСЖ», где мне удалось с первого года адаптироваться. Конечно, были некоторые разочарования, но это часть футбола. Нам удалось победить в лиге 1, это можно назвать компенсацией.

Я хотел бы еще раз поблагодарить игроков, тренера, клуб. Это очень важный момент для меня. Я думаю, что я приближаюсь к первому или второму поворотному моменту в моей карьере.

Думаю, что я многое узнал здесь, и теперь чувствую, что, возможно, пришло время взять на себя больше ответственности. Надеюсь, это будет в «ПСЖ», я был бы только рад. Или, возможно, это будет в другом месте, в новом проекте», – сказал Мбаппе.

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