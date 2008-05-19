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    «Реал» проиграл 18 матчей в сезоне. Это 2-й худший результат в истории клуба

    Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан рекорды Футбол

    «Реал» потерпел поражение от «Бетиса» (0:2) в матче 38-го тура чемпионата Испании.

    В этом сезоне мадридский клуб проиграл 18 матчей во всех турнирах – это повторение второго худшего результата в истории. В последний раз это случалось в сезоне-1994/95.

    Антирекорд по количеству поражений во всех турнирах – 19 – был установлен в сезоне-1984/85.

    «Реал» завершил нынешний сезон в примере на третьем месте, набрав 68 очков (21 победа, 5 ничьих и 12 поражений). 

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