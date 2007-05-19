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    Роналду признан MVP сезона в серии А

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия рейтинги Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком (MVP) в чемпионате Италии по итогам сезона.

    Серия А определила лучшего футболиста на основе данных Opta Sports и Netco Sports. Учитывались матчи в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.

    34-летний португалец получит награду перед сегодняшним матчем «Ювентус» – «Аталанта».

    В сезоне-2018/19 Роналду провел 30 матчей в серии А, забил 21 гол и сделал 11 ассистов. Подробную статистику футболиста можно изучить здесь.

    Аллегри превратил «Юве» в самую тактически гибкую команду Европы. Но эта идея несовместима с Роналду

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