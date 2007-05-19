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    🏆Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

    Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Уго Санчес Золотая бутса рекорды Эйбар Тельмо Сарра Футбол

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал дубль в в матче 38-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (2:2). 

    По итогам завершившегося сезона Ла Лиги на счету аргентинца 36 голов, что позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании. 

    Форвард повторил рекорд Тельмо Сарры, забившего больше всех голов в шести сезонах (1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53) за «Атлетик». 

    Кроме этого, Месси в четвертый раз за один сезон стал чемпионом Испании и лучшим бомбардиром (2009/10, 2012/13,  2017/18, 2018/19), сравнявшись по этому показателю с экс-форвардом «Реала» Уго Санчесом.

    Месси может в рекордный шестой раз стать обладателем «Золотой бутсы» (у Криштиану Роналду 4 награды). Приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов Европы.

    У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 32 гола, а у нападающего «Сампдории» Фабио Куальяреллы – 26. У обоих осталось по одному матчу.

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