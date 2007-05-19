🏆Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

Нападающий «Барселоны» сделал дубль в в матче 38-го тура чемпионата Испании с (2:2).

По итогам завершившегося сезона на счету аргентинца 36 голов, что позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи, который вручается лучшему бомбардиру чемпионата Испании.

Форвард повторил рекорд , забившего больше всех голов в шести сезонах (1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51, 1952/53) за «Атлетик».

Кроме этого, Месси в четвертый раз за один сезон стал чемпионом Испании и лучшим бомбардиром (2009/10, 2012/13, 2017/18, 2018/19), сравнявшись по этому показателю с экс-форвардом Уго Санчесом.

Месси может в рекордный шестой раз стать обладателем «Золотой бутсы» (у Криштиану Роналду 4 награды). Приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру национальных чемпионатов Европы.

У форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе 32 гола, а у нападающего «Сампдории» Фабио Куальяреллы – 26. У обоих осталось по одному матчу.