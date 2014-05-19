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    Рим (ATP). Финал. Джокович и Надаль играют в 54-й раз

    Теги Рафаэль Надаль Новак Джокович результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

    В финале «Мастерса» в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет с четырехкратным победителем Новаком Джоковичем.

    Это будет 54-й матч между ними. В целом Джокович ведет 28:25, но на грунте впереди Надаль – 16:7.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    12 – 19 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 5 791 280 евро

    Открытые корты, грунт

    Финал

    Новак Джокович (Сербия) Рафаэль Надаль (Испания)
    0:0
    Дата проведения
    19 мая, 17.12
    Онлайн матча

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