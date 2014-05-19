Рим (ATP). Финал. Джокович и Надаль играют в 54-й раз

В финале «Мастерса» в Риме восьмикратный чемпион Рафаэль Надаль играет с четырехкратным победителем Новаком Джоковичем.
Это будет 54-й матч между ними. В целом Джокович ведет 28:25, но на грунте впереди Надаль – 16:7.
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Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Финал
- Дата проведения
- 19 мая, 17.12