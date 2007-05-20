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    Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона

    Теги Лион Лилль Карим Бензема Дидье Дрогба лига 1 Франция рейтинги Страсбур Анхель Ди Мария Неймар Лоик Реми Тиаго Силва Клеман Тюрпен Кристоф Гальтье Маркиньос Кенни Лала Марко Верратти Майк Меньян Николя Пепе Килиан Мбаппе Ферлан Менди Танги Ндомбеле Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом лиги 1 по версии профсоюза футболистов Франции (UNFP).

    UNFP также назвал 20-летнего француза, забившего 32 гола в 28 матчах сезона, лучшим молодым игроком.

    Другие награды по итогам сезона-2018/19:

    Лучший тренер: Кристоф Гальтье («Лилль»).

    Лучший вратарь: Майк Меньян («Лилль»).

    Автор лучшего гола: Лоик Реми («Лилль»).

    Символическая сборная: Майк Меньян («Лилль»), Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба – «ПСЖ»), Ферлан Менди («Лион»), Марко Верратти («ПСЖ»), Танги Ндомбеле («Лион»), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).

    Лучший судья: Клеман Тюрпен.

    Лучший французский игрок за границей: Карим Бензема («Реал»).

    Почетный приз: Дидье Дрогба.

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