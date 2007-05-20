Мбаппе стал лучшиим игроком чемпионата Франции, Гальтье из «Лилля» – тренер сезона

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом лиги 1 по версии профсоюза футболистов Франции (UNFP).
UNFP также назвал 20-летнего француза, забившего 32 гола в 28 матчах сезона, лучшим молодым игроком.
Другие награды по итогам сезона-2018/19:
Лучший тренер: Кристоф Гальтье («Лилль»).
Лучший вратарь: Майк Меньян («Лилль»).
Автор лучшего гола: Лоик Реми («Лилль»).
Символическая сборная: Майк Меньян («Лилль»), Кенни Лала («Страсбур»), Маркиньос, Тиаго Силва (оба – «ПСЖ»), Ферлан Менди («Лион»), Марко Верратти («ПСЖ»), Танги Ндомбеле («Лион»), Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»), Николя Пепе («Лилль»).
Лучший судья: Клеман Тюрпен.
Лучший французский игрок за границей: Карим Бензема («Реал»).
Почетный приз: Дидье Дрогба.