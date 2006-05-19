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    Бэйл сказал в раздевалке, что «Реал» должен заплатить ему 51 млн евро, иначе он останется

    Теги Реал Мадрид Бетис Ла Лига Гарет Бэйл Футбол

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в раздевалке команды выразил недовольство своим положением в клубе.

    «У меня осталось 3 года по контракту. Если они хотят, чтобы я ушел, им нужно заплатить 17 миллионов евро чистыми за каждый сезон. Иначе я останусь.

    И если мне придется играть в гольф, я буду играть», – цитирует Бэйла Radioestadio со ссылкой на журналиста Фернандо Бургоса.

    Бэйл провел в запасе сегодняшний матч против «Бетиса» (0:2). Ранее валлиец два раза подряд не попадал в заявку «Реала» на игры Ла Лиги.

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