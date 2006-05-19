«Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов. Клуб во 2-й раз стал призером РПЛ

«Краснодар» на выезде обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России.
Клуб из Краснодара набрал 53 очка, завершит сезон в тройке и во второй раз станет призером премьер-лиги.
Таким образом, «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Пока команда тренера Мурада Мусаева идет третьей, уступая «Локомотиву» по личным встречам (2:1, 0:1). В 30-м туре решится, кто выступит в групповом этапе, а кто сыграет в квалификации турнира.
«Краснодар» был основан российским бизнесменом Сергеем Галицким в 2008 году. В сезоне-2013/14 клуб играл в финале Кубка России, в сезоне-2014/15 завоевал бронзовые медали чемпионата России.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Краснодар».
- Дата проведения
- 19 мая, 16.30, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Левашов, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Мирзов, Ткачев, Лесовой, Костадинов, Кангва, Григалава.
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Краснодар –
Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спайич, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Вандерсон (Сулейманов, 74), Каборе, Классон, Ари.
- Предупреждения:
- Каборе (59), Спайич (60), Костадинов (67), Сафонов (76).