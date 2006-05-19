«Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов. Клуб во 2-й раз стал призером РПЛ

на выезде обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России.

Клуб из набрал 53 очка, завершит сезон в тройке и во второй раз станет призером премьер-лиги.

Таким образом, «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Пока команда тренера идет третьей, уступая «Локомотиву» по личным встречам (2:1, 0:1). В 30-м туре решится, кто выступит в групповом этапе, а кто сыграет в квалификации турнира.

«Краснодар» был основан российским бизнесменом Сергеем Галицким в 2008 году. В сезоне-2013/14 клуб играл в финале Кубка России, в сезоне-2014/15 завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Краснодар».

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