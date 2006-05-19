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    «Краснодар» впервые сыграет в Лиге чемпионов. Клуб во 2-й раз стал призером РПЛ

    Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов Арсенал Тула Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Футбол

    «Краснодар» на выезде обыграл тульский «Арсенал» (3:0) в рамках 29-го тура чемпионата России. 

    Клуб из Краснодара набрал 53 очка, завершит сезон в тройке и во второй раз станет призером премьер-лиги.

    Таким образом, «Краснодар» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

    Пока команда тренера Мурада Мусаева идет третьей, уступая «Локомотиву» по личным встречам (2:1, 0:1). В 30-м туре решится, кто выступит в групповом этапе, а кто сыграет в квалификации турнира.

    «Краснодар» был основан российским бизнесменом Сергеем Галицким в 2008 году. В сезоне-2013/14 клуб играл в финале Кубка России, в сезоне-2014/15 завоевал бронзовые медали чемпионата России.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Краснодар».

    Арсенал Тула – Краснодар 0:3 (0:0, 0:3)
    Дата проведения
    19 мая, 16.30, «Арсенал»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 55 Петров, 0:2 – 68 Перейра, 0:3 – 82 Ари.
    Арсенал ТулаЛевашов, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед (Горбатенко, 63), Мирзов, Ткачев, Лесовой, Костадинов, Кангва, Григалава.
    КраснодарСафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спайич, Рамирес, Мартынович, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Вандерсон (Сулейманов, 74), Каборе, Классон, Ари.
    Предупреждения:
    Каборе (59), Спайич (60), Костадинов (67), Сафонов (76).

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