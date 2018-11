Сайт Неймара о премии за этику от «ПСЖ»: «Еще один пример фэйковой новости»

Официальный сайт форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара опроверг информацию Football Leaks о том, что французский клуб платит ему 375 тысяч евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью.

Телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

«Эта новость тиражируется бесчисленными и безответственными медиа. Еще один пример фэйковой новости», – говорится в твиттер-аккаунте Neymar Jr Site.

This news, published by @Record_Portugal is being replicated by countless irresponsable media.

This is another «Fake News».

.#neymar #neymarjr #njr #fakenews pic.twitter.com/A4ZauakR3N