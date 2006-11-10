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    Сайт Неймара о премии за этику от «ПСЖ»: «Еще один пример фэйковой новости»

    Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Football Leaks Футбол

    Официальный сайт форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара опроверг информацию Football Leaks о том, что французский клуб платит ему 375 тысяч евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью.

    Телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

    Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

    «Эта новость тиражируется бесчисленными и безответственными медиа. Еще один пример фэйковой новости», – говорится в твиттер-аккаунте Neymar Jr Site.

    Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару премию за этику – 375 000 евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью

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