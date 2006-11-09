Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару премию за этику – 375 000 евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью

платит своим футболистам премии за соблюдение трудовой этики.

Премия Неймара составляет 375 тысяч в месяц (больше 10% от его зарплаты – 3,5 млн евро в месяц), Килиан Мбаппе получает 117 тысяч, Дани Алвес, и Анхель Ди Мария – по 70, Тиаго Силва – 33 тысячи в месяц.

Телеканал France 2 со ссылкой на сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

За нарушения положены штрафы – премия удерживается полностью или частично, как в случае с хавбеком Марко Верратти, которого наказали за вождение в нетрезвом виде.

Вот как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако» и «ПСЖ». Очень много денег