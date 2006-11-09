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    Football Leaks: «ПСЖ» платит Неймару премию за этику – 375 000 евро в месяц за приветствие фанатов, имидж и интервью

    Теги ПСЖ Эдинсон Кавани Дани Алвес лига 1 Франция бизнес болельщики Анхель Ди Мария Неймар Тиаго Силва Марко Верратти Килиан Мбаппе Football Leaks Футбол

    «ПСЖ» платит своим футболистам премии за соблюдение трудовой этики.

    Премия Неймара составляет 375 тысяч в месяц (больше 10% от его зарплаты – 3,5 млн евро в месяц), Килиан Мбаппе получает 117 тысяч, Дани Алвес, Эдинсон Кавани и Анхель Ди Мария – по 70, Тиаго Силва – 33 тысячи в месяц.

    Телеканал France 2 со ссылкой на Football Leaks сообщил, что парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

    Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

    За нарушения положены штрафы – премия удерживается полностью или частично, как в случае с хавбеком Марко Верратти, которого наказали за вождение в нетрезвом виде.

    Вот как семья Мбаппе выбивала деньги из «Монако» и «ПСЖ». Очень много денег

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