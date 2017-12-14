«Реал» в финале КЧМ, 15-я победа «Ман Сити», реформы Федуна, допинг Фрума и другие новости утра

1. «Реал» в 1/2 финала клубного чемпионата мира победил «Аль-Джазиру» (2:1) и попробует защитить титул в игре с «Гремио». Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории турнира (6 голов), а «Мадрид» теперь делит с «Барселоной» первое место по голам на КЧМ (по 23 мяча).

2. В АПЛ завершился 17-й тур. «Ман Сити» стал первым клубом в истории топ-4 английских дивизионов, выигравшим 15 матчей подряд. «Манчестер Юнайтед» победил «Борнмут» (1:0) благодаря голу Ромелу Лукаку, который забил 2-й мяч в 10 последних матчах АПЛ. «Арсенал» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (0:0) и опустился на 7-е место, а «Ливерпуль» в 3-й раз подряд поделил очки дома и идет 5-м.

3. Владелец «Спартака» Леонид Федун озвучил четыре идеи по реформированию российского футбола: «климатический» календарь, сокращение РФПЛ до 14 клубов, изменение формата Кубка России и механизм солидарности за воспитание игроков.

4. Велоспорт. В допинг-пробе Кристофера Фрума с «Вуэльты»-2017 обнаружена доза сальбутамола, в два раза превышающая допустимое значение.

5. Гандбол. Женская сборная России в 1/4 финала чемпионата мира крупно проиграла Норвегии (17:34). Евгений Трефилов извинился перед зрителями и сказал, что не уйдет в отставку.

6. КХЛ внедрит принципы финансового фэйр-плей и по окончании сезона избавится от «балласта» в виде трех команд. Пока это «Северсталь», «Югра» и «Лада». Лига увеличит число дивизионов до шести и к 2020 году введет жесткий потолок зарплат – 600 миллионов рублей.

7. В Москве стартовал Кубок Первого канала. Сборная Канады переиграла Южную Корею (4:2), Чехия выиграла у Финляндии (3:2). Олег Знарок предложил представителям СМИ сесть на его место и отвечать на вопросы, а назначенный капитаном сборной России Илья Ковальчук попросил шведскую журналистку не нагнетать.

8. В НХЛ «Нэшвилл» забросил 7 шайб «Ванкуверу» (единственный гол канадцев забил Александр Бурмистров), а «Детройт» в принципиальном матче проиграл «Бостону», за «Даллас» опять забил Радулов. Все результаты дня – по ссылке.

9. В НБА «Новый Орлеан» обыграл «Милуоки», «Оклахома» – «Индиану». Все результаты дня – по ссылке.

10. Евгения Медведева планирует выступить на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на травму («стрессовый перелом»). А вот Анна Погорилая досрочно завершила сезон из-за повреждения спины.

11. Теннис. Australian Open не включил Новака Джоковича в свой проморолик, зато выдал wild card Виктории Азаренко. Роджер Федерер претендует на второе подряд звание самого стильного мужчины мира GQ.

12. Биатлон. Канада вроде бы сперва объявила о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, а потом поспешила эту новость опровергнуть. Финским биатлонистам на этапе Кубка мира в Хохфильцене попались дефектные контейнеры для допинг-тестов. Кто-то что-то перепутал или просто брак?

13. МОК завершил перепроверку допинг-проб с зимних Олимпийских игр в Турине-2006, не выявив нарушений. Было закрыто дело двукратной олимпийской чемпионки Кристины Шмигун-Вяхи. Зато ФБР и прокуратура США подключились к расследованию по фактам коррупции при выборе столицы Игр-2016.

Скандал дня. Джанлуиджи Доннарумма долго пытался летом, а сейчас все же вывел из себя фанатов «Милана». Они ответили ему: «Убирайся, кусок дерьма!»

Цифра дня. 47% россиян нормально отнесутся к футболисту-гею в сборной России.

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«Я очень горжусь, я невероятно горжусь. Я самый гордый человек в Гордограде» – тренер «Бернли» Шон Дайш о сенсационном выступлении команды.

«Я готов подписать контракт с UFC и заработать миллиард за 3-4 боя» – Флойд Мэйвезер не спешит становиться пенсионером.

«Мы все время ищем какого-то врага. Если сделал ошибку, надо ее признать» – непопулярное мнение Игоря Ларионова

«Не стремлюсь гоняться за Тройной короной автоспорта вместе с Алонсо» – Льюис Хэмилтон лукавит?