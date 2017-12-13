Дайш о 4-м месте «Бернли»: «Я очень горжусь, я невероятно горжусь. Я самый гордый человек в Гордограде»

Главный тренер «Бернли» Шон Дайш после победы над (1:0) поделился мнением о выходе команды на промежуточное 4-е место в таблице АПЛ.

«Я очень горжусь, я невероятно горжусь, я самый гордый человек в Гордограде!

Я горжусь многим, не только местом в таблице. Мы много работали, чтобы установить в рекорды. Но эти моменты не отражают всего того, что скрыто от ваших глаз.

Футбол, конечно, в первую очередь – действительность. Но футбол – это и про мечты.

Наш вызов – продолжать прогрессировать, и мы продолжим, я уверен. Я очень доволен игрой, но теперь наша концентрация полностью на следующем матче. Он самый важный», – сказал Дайш.

Этот клуб АПЛ уже четвертый, а вы о нем ничего не знаете