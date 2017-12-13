Дайш о 4-м месте «Бернли»: «Я очень горжусь, я невероятно горжусь. Я самый гордый человек в Гордограде»
Главный тренер «Бернли» Шон Дайш после победы над «Сток Сити» (1:0) поделился мнением о выходе команды на промежуточное 4-е место в таблице АПЛ.
«Я очень горжусь, я невероятно горжусь, я самый гордый человек в Гордограде!
Я горжусь многим, не только местом в таблице. Мы много работали, чтобы установить в «Бернли» рекорды. Но эти моменты не отражают всего того, что скрыто от ваших глаз.
Футбол, конечно, в первую очередь – действительность. Но футбол – это и про мечты.
Наш вызов – продолжать прогрессировать, и мы продолжим, я уверен. Я очень доволен игрой, но теперь наша концентрация полностью на следующем матче. Он самый важный», – сказал Дайш.
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